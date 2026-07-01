Alternativas para ahorrar en luz: Paneles solares surgen como opción ante nuevas alzas eléctricas

Alzas de entre 8 y 88% en las cuentas de electricidad. Vuelven las alzas en las cuentas de la luz y el incremento fue de más de 60% para los clientes domiciliarios. Una noticia que a esta altura ya perdió novedad. Alzas en los precios de la luz que van a continuar, y que para julio incluso podrían subir más. Se calcula que en promedio sería cercano al 5%. Preocupación, alzas, subida del costo de la vida, inflación. ¿Qué hacer?
Anuncios que a Jorge Yankovic ya no les presta atención. Y es que hace un tiempo tomó la decisión de instalar paneles solares de Copec Flux en su hogar. Y los resultados no tardaron en llegar.
“Había visto en amigos también el ahorro que esto había provocado en sus tarifas de la cuenta de la luz. Entonces por eso me decidí a instalar los paneles”, señala Yankovic, quien instaló esta tecnología en su vivienda.
Calefacción y agua caliente también a través de paneles solares, lo que le ha permitido disminuir considerablemente su gasto en energía.
“Al mes son 60 mil pesos. Al mes por tres meses al año. Entonces son 180 mil pesos que he pagado en el año comparado con 300 y tanto que gastaba mensualmente por 12”, explica el usuario.
Y es que al igual que él, son varios los que ven cada día más cercano electrificar su hogar a través de paneles solares.
“Una situación, a una solución realmente real al bolsillo y al consumo de los chilenos, no solo ahora, sino que en el tiempo. Estas inversiones son pensadas en 15, 20 años, por lo tanto el ahorro que va a haber acá es un ahorro que se mantiene en el tiempo”, detalla Juan Cristóbal González, gerente general de Copec Flux.
Además, la energía generada no es solo para el consumo diario. También cuando existe un excedente, puede inyectarse a la red eléctrica generando descuentos.
“No hay ninguna duda de que Chile enfrenta hoy un escenario de presión sostenida en el gasto eléctrico, con cuatro alzas consecutivas en el último tiempo. A esto se suma la incorporación de nuevos cargos regulatorios para todas las familias y las pymes de Chile. Acá podemos tener un autoconsumo y una autogeneración de energía en cada una de las casas, lo que obviamente ayuda mucho a cada uno de los chilenos y chilenas”, complementa el ejecutivo.
Soluciones de energía verde para un panorama que se ve cada vez más negro.
“Hay una cantidad de soluciones y de mix que uno puede generar. Lo importante es que están las alternativas para todo tipo de clientes, para todas las soluciones, y Copec tiene la posibilidad de entregar cada una de ellas para todo el chileno”, añade el titular de la compañía.
Energía del sol, que hoy no solo nos da calor, sino la posibilidad de hacer funcionar todo nuestro hogar.
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