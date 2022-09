El chef nacional y youtuber Álvaro Barrientos conversó con CNN Influencers de CNN Chile sobre su carrera profesional, el éxito en su canal de YouTube, la comida tradicional chilena, la crisis alimentaria y el uso de redes sociales como herramienta de trabajo. Barrientos además aprovechó el espacio para manifestar su gusto por la comida callejera: “Me encanta. Cuando voy a otras regiones o países es lo primero que hago: ir a mirar la expresión, creo que es la vívida, la más real. Un carro de sopaipillas bien montado con todas las de la ley es un espectáculo. Por ejemplo, el tan amado, pero odiado al mismo tiempo, sándwich de potito. El que lo odia es porque no lo ha probado, y afuera de los estadios, en los hipódromos hay más y más lugares de gente entregando el maravilloso sándwich de potito, que además no se come en ninguna otra parte del mundo. Gastronomía absolutamente típica, lo que pasa es que a veces las cosas las tenemos tan cerca que no logramos ver, precisamente esa tremenda posición y sitial que tiene”.