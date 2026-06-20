Joaquín Lavín Infante rompe el silencio: “Preferiría estar yo preso en vez de mi hijo”

El exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial, Joaquín Lavín Infante, rompió el silencio y abordó el caso judicial de su hijo Joaquín Lavín León.

El diputado permanece en prisión preventiva en el anexo Capitán Yaber tras haber sido formalizado por presuntos delitos de corrupción, por parte del Ministerio Público.

El hijo del exjefe comunal permanece privado de libertad desde el 8 de mayo, en el marco de una indagatoria de la Fiscalía Oriente por los presuntos ilícitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil y eventuales delitos electorales.

“Creo que, para mí, la parte más dura, y que todavía me duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador y también desgastador para toda la familia, incluyendo a sus hermanos”, relatón Lavín Infante a El Mercurio.

Agregó que esto “se maximiza, se amplifica el efecto duro y devastador para todos por la farandulización que se ha hecho con este caso (…) Desde hace tiempo que prefiero no ver noticias, no ver televisión. De repente, la gente me manda cosas que salen en las redes sociales y las veo y las encuentro terribles”.

Sobre la experiencia de ir a Capitán Yáber y ver a su hijo en prisión, el expresidenciable afirmó que es “durísimo, durísimo. A mí me duele mucho. Creo que a cualquier padre le duele más lo que le pasa a un hijo que lo que le pasa a él. Yo me cambiaría por Joaquín, preferiría estar yo preso en vez de él”.