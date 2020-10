Pasadas las 08:30 de la mañana de este domingo, el presidente Sebastián Piñera emitió su voto durante la realización del plebiscito constitucional.

El mandatario llegó escoltado por un grupo de guardias hasta su local de votación, que corresponde al colegio San Francisco de Asis, en la comuna de Las Condes.

El gobernante cumplió con las medidas sanitarias, llevó su propio lápiz pasta azul y marcó ambas papeletas en la urna.

Cabe recordar que hace pocos días se conoció que cambió su domicilio electoral, que tradicionalmente correspondía a la Escuela República de Alemania, en el centro de Santiago.

Luego de emitir su sufragio, Piñera expresó que “la inmensa mayoría de los chilenos queremos cambiar, modificar o perfeccionar nuestra Constitución”.

“Yo siempre dije que el gobierno no era neutral, tenía dos compromisos fuertes y claros: que este plebiscito honre nuestra tradición democrática y que nos sintamos todos orgullosos de ejercer la democracia”.

En segundo lugar, indicó el “contribuir para que Chile tenga una buena Constitución que recoja las mejores tradiciones republicanas, los principios que viven en el alma de nuestra sociedad y una Constitución que nos permita sentir la casa de todos”.

Finalmente con respecto a las manifestaciones de los últimos días, expresó que “la inmensa mayoría de los chilenos queremos vivir en paz, pero hay un grupo muy minoritario que quiere destruirlo todo, los mismos que quemaron el Metro, las iglesias”.

El mandatario aseguró que dichas personas “no creen en la democracia, van a obstaculizar, pero no lo van a lograr porque los chilenos no vamos a aceptar que un grupo de violentistas nos quite el derecho a vivir en paz en democracia”.