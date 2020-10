La machi Francisca Linconao denunció que no pudo votar en el plebiscito desde la comuna de Padre Las Casas porque, según los registros del Servicio Electoral (Servel), no estaría habilitada para sufragar.

La situación fue denunciada por la machi junto a la abogada Vivian Palacios, quien señaló que “solamente nos dijeron que teníamos que esperar un oficio que venía camino desde Santiago y que ahí recién la machi Francisca podría conocer los motivos por los cuales no puede sufragar”.

La abogada condenó que “desde el punto de vista jurídico, esta situación es de especial gravedad, pensando que la Constitución señala claramente cuáles son los tres motivos por los cuales a una persona se le pueden limitar sus derechos civiles y políticos”.

Linconao, por su parte, acusó que tuvieron que esperar una hora y media afuera de la oficina regional del Servel en Balmaceda y que al pueblo mapuche “siguen tratándonos mal”.

Lee también: No quiso faltar: Anciana fue a votar junto a su nieta y su bisnieta

“No hay motivos para esto, no hay nada. Porque yo fui detenida por Carabineros, pero soy una persona inocente, no tengo nada que ver con lo que me acusaron y fui absuelta de todo lo que me imputaban”, explicó la machi.

El episodio también fue condenado por la diputada Camila Vallejo (PC), quien dijo que le parece “inaceptable que impidan el derecho a voto de la machi Francisca Linconao. No debería estar inhabilitada, ya que fue absuelta de los cargos”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Abofem, Bárbara Sepúlveda, dijo que el error es “escandaloso” y que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el Servel ya fueron alertados de lo sucedido.

Linconao fue absuelta en 2018 por el Tribunal Oran en lo Penal de Temuco en la investigación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

CNN Chile y CHV Noticias consultaron al Servel sobre lo sucedido, pero aún no han recibido una respuesta.

Es inaceptable q impidan el derecho a voto de la machi Francisca Linconao. No debería estar inhabilitada, ya q fue absuelta de los cargos #DejenVotarALaMachi https://t.co/iUvka4YrXW — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) October 25, 2020

Me parece escandaloso este error. La machi Linconao fue absuelta de todos los cargos y aun así hoy le niegan su derecho al voto.

Nuestra @VivianFrancoIX de @Abofemcl alertó al INDH y al SERVEL que la Constitución es clara y debe poder sufragar como cualquier ciudadana. https://t.co/alPzZlpIuw — Bárbara Sepúlveda Hales #Apruebo (@BSepulvedaHales) October 25, 2020