Continúan las reacciones a la columna “La Política, la Zorra y el Cuervo”, escrita por Ricardo Escobar, luego de que se levantaran varias críticas que la apuntaban como “sexista” y “misógena”.

En el texto, se hace una analogía entre la propuesta económica presentada por el Colegio Médico y una fábula, en la que la presidenta del gremio, Izkia Siches, es una “zorra” que engaña a un “cuervo”, que representaría a los economistas.

Este miércoles, La Tercera publicó una nueva carta firmada por más de 100 profesionales mujeres de diversas áreas en la que cuestionaban el escrito del abogado.

“‘¡Misoginia!’, exclamó sorprendida la abuelita Irene”, abre la nueva columna, la que continúa “‘Ricardito, recuerde que las fábulas que le he enseñado son historias para educar a niñas y niños en valores. No es un valor menospreciar a otra solo porque no coincide con sus ideas políticas y teme a su liderazgo’“.

“‘Tampoco es un valor despreciar la voluntad de intelectuales de primer nivel por aportar a la solución del Chile en problemas, atribuyendo el gesto a una vanidad e ingenuidad ramplona incompatible con sus eruditas mentes’”, relatan.

Siempre haciendo alusión al relato expuesto por Escobar, quien relató la fábula que le contaba la “abuela Irene”, en la columna apuntan que “no escuchó bien la historia Ricardito. La Fontaine habló de un zorro que adulaba a un cuervo ansioso de reconocimiento. Tal vez si La Fontaine hubiera pensado en una zorra, habría imaginado una historia de igualdad, de solidaridad, de astucia encantadora, ¿por qué no?, de inteligencia social, concluyendo con una moraleja de construcción de nuevos estándares de respeto”.

“La abuela Emma se unió a los reproches, exigiéndole a Ricardito, por un lado, que dijera la verdad: -‘Mijito, usted sabe que para la marcha del Día de la Mujer, aún no había llegado a nuestras vidas la alarma del coronavirus y que las cientos de miles de mujeres que asistieron, lo hicieron para evidenciar las inequidades que usted está ayudando a perpetuar’-; y, por otro, que no fuera envidioso: -‘Si la mona es atractiva de seda o sin ella, usted no puede hacer una pataleta pública’-, le corrigió severa, pero con afecto campechano”.

Finalmente, concluyen que “las palabras venenosas y simplonas, carentes de elegancia y sutileza, que el abogado Ricardo Escobar ha utilizado para ofender a la doctora Siches, presidenta del Colegio Médico, nos alcanzan a todas. Todas somos las zorras ofendidas“.

Las disculpas de Escobar

Tras las críticas originadas por el texto de Escobar, el propio abogado pidió disculpas a través de una nueva publicación en el mismo medio, donde sostuvo que “las fábulas usan animales como personajes, los que en el contexto de la historia representan una característica, un valor o un vicio humano”.