Google entra al Dow Jones: Alphabet reemplazará a Verizon en el índice bursátil más popular de Wall Street

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, se incorporará al Dow Jones Industrial Average (DJIA) a partir del próximo lunes 29 de junio, en reemplazo de Verizon Communications. Así lo anunció S&P Dow Jones Indices, señalando que el cambio se hará efectivo antes de la apertura de los mercados en esa fecha.

Con este movimiento, el índice bursátil más popular de Wall Street suma exposición a inteligencia artificial, computación en la nube, publicidad digital, movilidad autónoma y tecnología de salud, áreas que Alphabet lidera o en las que compite activamente.

Verizon salió por su bajo peso en el índice ponderado por precio

La salida de Verizon responde a una limitación estructural del DJIA como índice ponderado por precio. Al tener un precio de acción relativamente bajo, Verizon representaba apenas el 0,5% del índice, lo que hacía su presencia prácticamente irrelevante para el comportamiento del indicador.

Alphabet, en cambio, cuenta con una capitalización bursátil y un precio de acción significativamente mayores, lo que la convierte en un componente con mayor peso e influencia sobre el índice.

S&P Dow Jones Indices justificó el cambio señalando que Alphabet ofrece un portafolio diversificado de tecnología y servicios digitales que abarca múltiples sectores de la economía estadounidense.

La compañía pasará a ser el representante del sector de Servicios de Comunicación en el DJIA, una categoría que antes ocupaba Verizon, pero que Alphabet representa con mayor amplitud dado el alcance de sus negocios.

Alphabet se une a Apple, Microsoft y Amazon en el índice más emblemático de Wall Street

El ingreso de Alphabet al índice también implica un ajuste en el divisor utilizado para calcular el DJIA, procedimiento estándar que evita distorsiones en el indicador ante cambios en su composición.

El movimiento consolida la presencia de las grandes tecnológicas en el índice y refleja el peso creciente de la inteligencia artificial y la economía digital en Wall Street.

Alphabet se une así a otras compañías del sector como Apple, Microsoft y Amazon, que ya forman parte del DJIA, en un índice que históricamente ha sido dominado por empresas industriales y financieras, pero que en las últimas décadas ha virado progresivamente hacia la tecnología.