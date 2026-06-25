ONU describe como “realmente aterradora” la devastación causada por los terremotos en Venezuela

(EFE) – Este jueves, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela es de una “devastación realmente aterradora”, mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron este miércoles a Venezuela dejan, de acuerdo con cifras oficiales, unos 188 fallecidos, 1.520 heridos y miles de damnificados, en una emergencia que, según la ONU, agrava una situación humanitaria ya crítica en el país.

“La situación sobre el terreno es de una devastación realmente aterradora“, afirmó Fletcher en una conversación telefónica con EFE, al advertir de que el organismo ya prestaba asistencia humanitaria a unos ocho millones de personas en Venezuela antes de los sismos.

“El desafío ya es grande. Esto lo hace mucho, mucho más difícil, pero nuestro foco total está en esta respuesta de emergencia”, añadió el diplomático británico.

Fletcher destacó la “increíble movilización global” para responder a la catástrofe, con el despliegue de 12 equipos internacionales de unas 80 personas cada uno y otros 13 grupos preparándose para ser enviados.

“Hemos trabajado con el despliegue de 12 equipos de unas 80 personas cada uno de todo el mundo, una increíble movilización global, con apoyo de EE. UU., Rusia, China, México, Catar (…). El primer equipo irá esta noche, de Suiza“, explicó.

El primer contingente trabajará junto con efectivos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con perros especializados, herramientas y equipos destinados a las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Las operaciones de emergencia se coordinan “a contrarreloj” desde Caracas, en una red que integra al coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, a los equipos de la OCHA y a las autoridades locales.

Fletcher señaló que los equipos movilizados son especialistas “entrenados y acreditados” y que la coordinación busca “maximizar el trabajo que puede hacer cada uno y la ayuda que puede brindar”.

“Estamos totalmente movilizados, cada hora cuenta y salvaremos todas las vidas que podamos“, aseguró el responsable humanitario, quien reiteró que la “prioridad número uno” es la búsqueda y rescate de sobrevivientes.

La ONU prevé además enviar en las próximas semanas equipos médicos y ayuda de emergencia con alimentos, agua y refugio para atender a la población afectada.

Fletcher dirigió también un mensaje a los venezolanos que buscan a familiares desaparecidos para que “sepan que la ayuda ya llega, y la estamos llevando allí lo más rápido posible”.

El organismo ha establecido además una “célula de comunicación” entre las autoridades venezolanas y los equipos desplegados sobre el terreno, y mantiene un contacto “cercano” con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró.