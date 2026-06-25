De la DC al PC: Senadores de oposición presentan propuestas para modificar la megarreforma del Gobierno

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por la administración de José Antonio Kast, con la mayoría de los votos del oficialismo.

Tras la votación, se podrán presentar indicaciones a la iniciativa hasta el próximo 6 de julio. Posteriormente, el proyecto será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

En tanto, la oposición comenzó a articularse para presentar sus propuestas y buscar modificaciones a la megarreforma. En ese contexto, elaboró un documento titulado Propuestas alternativas ante el proyecto de megarreforma, reiterando urgencia de compensaciones fiscales ante la rebaja impositiva.

“El país requiere recuperar su capacidad de construir acuerdos transversales en materias sustantivas para el desarrollo futuro, como la sustentabilidad fiscal y un nuevo impulso al crecimiento económico, y no la imposición de un proyecto gubernamental aprobado por uno o dos votos, que solo generará incertidumbre”, consignó el documento.

En esa línea, enfatizaron que para volver a crecer se requiere un paquete de medidas que impacten en la productividad, diversifiquen la canasta exportadora y, principalmente, permitan “construir acuerdos transversales sobre crecimiento y sostenibilidad fiscal, especialmente porque la pérdida de recaudación fiscal que generan los beneficios tributarios propuestos en el proyecto de ley debe compensarse mediante ingresos permanentes”.

Además, los parlamentarios proponen:

La revisión de exenciones tributarias que permita recuperar recaudación eliminando tratamientos preferenciales de baja efectividad.

Medidas para reducir la evasión y la elusión, con el objetivo de aumentar la recaudación efectiva dentro del marco tributario vigente.

Estudiar mecanismos que incrementen la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo.

Asimismo, abordaron la propuesta del crédito tributario al empleo. A juicio de los senadores de oposición, la iniciativa “tiene una cobertura amplia y poco focalizada, con impactos inciertos en la generación de nuevos empleos. Este crédito tributario, así como está planteado, no constituye un aporte a la lucha contra el desempleo y resulta más eficiente fortalecer el Subsidio Único al Empleo“.

“Otra preocupación es la invariabilidad tributaria que, tal como está diseñada, supone riesgos para el país y presenta vicios de inconstitucionalidad”, argumentaron.

En cuanto a la arista ambiental, sostuvieron que las modificaciones contempladas en el proyecto de Reconstrucción Nacional debilitan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

“Pagar indemnizaciones por permisos rechazados es una muy mala señal, al igual que poner trabas a la participación ciudadana o reducir los plazos para presentar reclamos. Son cuestiones que no pueden aprobarse”, añadieron.

Por otro lado, respecto de la propuesta de repatriación de capitales, afirmaron que “es un riesgo para nuestro mercado de capitales, puede transformarse en una puerta abierta para el lavado de activos del crimen organizado y, además, merma la recaudación fiscal, por lo cual nos parece una idea riesgosa para el país”.

Finalmente, reiteraron el llamado a que el capítulo de apoyo a la reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso sea tramitado de manera separada. “Contará con nuestro apoyo”, aseguraron los senadores.

Los firmantes del documento son: