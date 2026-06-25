PIB de EE.UU. creció 2,1% en el primer trimestre y el gasto de los consumidores sigue al alza en mayo, pero la inflación PCE supera el 4%

La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 2,1% en el primer trimestre de 2026, según la tercera y última estimación publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

El dato representa una revisión al alza de medio punto desde la estimación anterior de 1,6% y marca una aceleración significativa respecto al crecimiento de 0,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025. La revisión se explica principalmente por una baja en las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, parcialmente compensada por una reducción en el consumo privado.

Tecnología, gobierno federal y manufactura lideran el crecimiento sectorial

Los motores del crecimiento en el primer trimestre fueron la inversión, las exportaciones, el gasto del gobierno y el consumo de los hogares. Desde una perspectiva sectorial, los mayores aportes al PIB vinieron del sector de tecnología e información, el gobierno federal, los servicios profesionales y científicos y la manufactura de bienes durables.

En sentido contrario, el comercio minorista, el comercio mayorista y el sector financiero y de seguros restaron al crecimiento del período.

Ingreso personal sube 0,7% en mayo impulsado por salarios y pagos agrícolas

En paralelo, el BEA publicó este jueves los datos de ingreso personal y gastos de los consumidores correspondientes a mayo de 2026.

El ingreso personal aumentó US$ 181.600 millones, equivalente a un alza mensual de 0,7%, impulsado principalmente por los ingresos de productores agrícolas —que recibieron una segunda ronda de pagos del Programa de Alivio por Desastres del Departamento de Agricultura— y por el aumento de los salarios en el sector privado.

El gasto en consumo personal (PCE) aumentó US$ 156.100 millones en mayo, también un alza de 0,7% en términos nominales y de 0,3% en términos reales. El incremento se distribuyó entre servicios (US$ 94.300 millones) y bienes (US$ 61.800 millones).

Los rubros con mayor crecimiento fueron servicios financieros y seguros, salud, vivienda y servicios públicos y gasolina y otros combustibles. La tasa de ahorro personal se ubicó en 3,0%.

PCE sube 4,1% interanual y se mantiene por encima de la meta de la Fed

En materia de precios, los datos de mayo refuerzan la imagen de una inflación que no cede. El índice PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió 0,4% respecto al mes anterior y acumula un alza de 4,1% en los últimos doce meses.

Excluyendo alimentos y energía, el índice avanzó 0,3% mensual y 3,4% interanual, cifras que se mantienen por encima de la meta de 2% de la Fed. En el primer trimestre, el índice PCE había subido 4,6% en términos anualizados, también revisado al alza en 0,1 puntos respecto a la estimación previa.

El cuadro que emerge de ambos reportes es el de una economía que creció más de lo esperado a comienzos de año, con un consumidor que mantiene el gasto activo, pero que enfrenta presiones de precios persistentes que complican el camino de la política monetaria.

La brecha entre el crecimiento nominal del ingreso y el crecimiento real del consumo refleja el efecto erosivo de la inflación sobre el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses.

El próximo dato de PIB que publicará el BEA corresponderá al avance del segundo trimestre de 2026, previsto para el 30 de julio. Ese reporte será el primero en capturar el impacto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán sobre la actividad económica, tras meses en que el conflicto en Medio Oriente presionó al alza los precios del petróleo y la inflación general.