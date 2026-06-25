Terremoto en Venezuela: Cancillería habilita canales de asistencia para ciudadanos chilenos que pudieran verse afectados

Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó canales de asistencia para ciudadanos chilenos que podrían verse afectados por el terremoto en Venezuela.

“Ante la emergencia que afecta a Venezuela, el Ministerio de RE. EE. ha habilitado los siguientes formularios para facilitar la búsqueda, localización y reporte de ciudadanos chilenos que pudieran verse afectados“, señalaron desde Cancillería.

De acuerdo con el más reciente recuento oficial, el saldo de fallecidos en Venezuela se eleva ya a 188 y el de heridos a 1.520. Hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados y 200 personas atrapadas.

En concreto, el ministerio habilitó dos canales de asistencia: