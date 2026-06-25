Subsecretario Máximo Pavez viajará con brigadistas a Venezuela para liderar entrega de ayuda humanitaria tras terremoto

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó este jueves que viajará a Venezuela acompañado de equipos de rescate para brindar ayuda humanitaria tras los dos terremotos que azotaron al país.

Fue durante esta jornada que el mandatario José Antonio Kast llamó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar las gestiones del envío de ayuda.

Tras la llamada, el Gobierno confirmó que el vuelo con los brigadistas y el subsecretario está programado para despegar este jueves a las 17:00 horas, según consignó Radio Bío Bío.

A la instancia asistieron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, además de Pavez.

CNN reveló que los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado a:

188 fallecidos.

1.520 heridos.

157 personas desaparecidas.

200 personas atrapadas bajo los escombros.

250 edificios derrumbados o dañados.

Además, el terremoto de 7,5 fue el más grande registrado en Venezuela en más de un siglo.