Subsecretario Máximo Pavez viajará con brigadistas a Venezuela para liderar entrega de ayuda humanitaria tras terremoto

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó este jueves que viajará a Venezuela acompañado de equipos de rescate para brindar ayuda humanitaria tras los dos terremotos que azotaron al país.
Fue durante esta jornada que el mandatario José Antonio Kast llamó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar las gestiones del envío de ayuda.
Tras la llamada, el Gobierno confirmó que el vuelo con los brigadistas y el subsecretario está programado para despegar este jueves a las 17:00 horas, según consignó Radio Bío Bío.
A la instancia asistieron el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, además de Pavez.
CNN reveló que los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado a:
- 188 fallecidos.
- 1.520 heridos.
- 157 personas desaparecidas.
- 200 personas atrapadas bajo los escombros.
- 250 edificios derrumbados o dañados.
Además, el terremoto de 7,5 fue el más grande registrado en Venezuela en más de un siglo.
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