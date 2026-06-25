Parisi critica al presidente Kast por descartar despliegue de militares en la calle: “Si el Ejército dijo que no, hay que cambiar al comandante”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó este jueves al mandatario José Antonio Kast tras descartar el despliegue de militares en la vía pública ante los últimos crímenes registrados en el país.

En opinión del líder del PDG, la decisión de Kast podría deberse a dos razones. Como primera opción, argumentó que es “porque el comandante en jefe del ejército le dijo que no lo iba a hacer, como se lo dijeron también a Piñera”.

Agregó que “en ese caso, hay que cambiar al comandante en jefe del Ejército de inmediato. Eso debe mostrar que manda en Chile”.

Asimismo, señaló que la otra razón podría deberse a que “él tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente“.

En esa línea, recordó el caso del conscripto Carlos Robledo, quien fue condenado a 10 años por la muerte de un manifestante en el estallido social y fue mencionado en el discurso de Kast.

“Las veces que han salido (las Fuerzas Armadas), y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena? A sus 18 años se produce esta crisis social, es convocado a controlar el orden público, dispara y fallece un ciudadano ecuatoriano. ¿Y dónde está el joven? Preso, 10 años”, señaló.

Al respecto, Parisi aseguró que el Ejecutivo “lo puede indultar. Ahora mismo, hoy o mañana, puede indultar de la misma forma que Boric indultó a criminales, que todos sabemos que eso fue así. Si el presidente está convencido de que es inocente, tiene que indultar a ese militar y no quejarse en las conferencias que da”.

Por último, arremetió contra el republicano: “Él prometió seguridad, no lo está cumpliendo y eso claramente tiene un costo político que tiene que asumir siempre el presidente. Para eso, uno quiere ser presidente o prepararse para ser presidente, para asumir los costos políticos y no solamente los viajes”.