Zandra Parisi (PDG) propone consulta ciudadana para reponer la pena de muerte tras rebaja de condenas

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, propuso realizar una consulta ciudadana para reponer la pena de muerte, tras la controversia por la rebaja de penas concedida a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Parisi señaló que revisó informes de Gendarmería acerca de los beneficiados y reconoció que no pudo terminar de leerlos: “Eran desgarradores, gente indolente, indeseada en este país y en el mundo entero”.

“Ahí comprobamos que estas personas, si se les puede decir personas, no tienen la oportunidad de cambiar. Es gente que está enferma, gente mala”, criticó.

Asimismo, confirmó que se comunicó con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para manifestar su preocupación por el hecho y pedirle medidas concretas para las víctimas de ese tipo de delito.

“Como, por ejemplo, que las víctimas hoy en día puedan contar con un número al que puedan llamar y sean atendidas inmediatamente”, indicó.

Fue en esa línea que planteó sobre la mesa la posibilidad de reponer la pena de muerte para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad.

“Yo creo que es momento de preguntarle a la ciudadanía qué opina de esta situación que ha pasado en nuestro país y si se debe (…) volver a instaurar la pena de muerte para todos estos seres despreciables que abusan de menores”, propuso.

Así, sostuvo que “esto no lo podemos seguir aceptando; tenemos que dar como Estado, como Gobierno, como país, una señal clara de que este tipo de actos no se pueden repetir”.

Al ser consultada sobre si el Partido de la Gente podría impulsar un plebiscito, la diputada respondió: “Yo, Zandra Parisi, estoy con el ánimo de llamar a una consulta ciudadana donde se pregunte directamente a cada chileno si está a favor de la pena de muerte o no”.