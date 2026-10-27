“¿Tenemos subsecretario o a Maluma?”: Diputado Barría (DC) critica a Máximo Pavez por foto en avión de la FACh

Esta tarde, el diputado Héctor Barría (DC) cuestionó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras publicar una fotografía a bordo de un avión de la FACh de camino a República Dominicana. Tras ello, sostuvo que “ostentar el jet estatal para una persona es muy propio de la cultura reggaetonera”.

“Ya rumbo a República Dominicana por instrucción del @PresidenteKast en representación del @GobiernodeChile a la cumbre A3C”, dijo el subsecretario en una publicación de X, en la que adjuntó las imágenes.

Barría criticó el posteo, el que incluso fue criticado por el propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien calificó la situación como “un profundo error“.

Tras ello, el parlamentario sostuvo que “¿Tenemos subsecretario del Interior o tenemos a Maluma? Porque viajar a República Dominicana ostentando el jet estatal para una persona es muy propio de la cultura reggaetonera. Incluso, de aquella lamentable cultura que ostenta, tal como pasa en el mundo del narco“.

Asimismo, Barría cuestionó el uso de un avión de la Fuerza Aérea para el traslado de Pavez y puso en duda la relevancia de su participación en la cumbre, apuntando a una eventual falta de gobernabilidad y al incumplimiento de la promesa de austeridad del Ejecutivo.

“¿Quién está mandando a quién? Cuando tenemos un presidente que él asume la responsabilidad, a un par de meses de gestión, un semestre aproximadamente de gestión, el subsecretario va a un foro de dudoso prestigio, una especie de sucursal del Escudo de las Américas; para eso ocupa un jet de la Fuerza Aérea, ostentando el viaje. De verdad que esto ya está provocando ingobernabilidad. La promesa del gobierno de la austeridad pasó a tercer plano“, subrayó.

El representante del distrito 25 discutió el costo que pudo tener el traslado de la autoridad y señaló que viajar en primera clase “hubiese sido más barato que estar viajando a una reunión inoficiosa para los intereses de nuestro país”.