Ximena Ossandón por rebaja de penas: “La única posibilidad de que el ministro salga es que él presente la renuncia”

La diputada Ximena Ossandón (RN) abordó la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y apuntó a una eventual responsabilidad política del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Además, planteó la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para evitar que situaciones similares se repitan.

En conversación con Hoy es Noticia, la parlamentaria comparó la controversia con el impacto que tuvo el alza de las bencinas, aunque advirtió que, a diferencia de ese caso, las gestiones para buscar soluciones parecen agravar el problema.

“Uno podría compararla con el efecto que tuvo la subida de las bencinas, pero mirado desde la perspectiva, yo creo que esto es de otra área, es de otra estirpe. En vez de ir bajando, de que todos estemos tratando de buscar soluciones, justamente por lo contrario, parece que mientras más soluciones tratamos de buscar, más se va agrandando el problema“, sostuvo.

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En esa línea, la parlamentaria calificó la situación como “una impericia” y aseguró que “es un problema político“.

“Yo no podría pensar de nadie -aunque esa persona esté en la vereda política frente a la mía- que una persona que estaría avalando, darle beneficios o cualquier concesión a personas que han cometido, para mi gusto, el crimen más deleznable que existe, que es abusar de los niños”, agregó.

Tras ello, señaló que las explicaciones del titular de Justicia deberán abordarse en una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, recalcó que el foco debe estar en las víctimas y en las responsabilidades del Estado.

Respecto de las alternativas para evitar que estos casos se repitan, Ossandón sostuvo que una reforma constitucional sería la vía más viable para resolver el problema, debido a que la legislación de 2022 no contempla retroactivamente a quienes fueron condenados antes de su entrada en vigencia.

“Yo estoy dispuesta a apoyar cualquier alternativa legislativa que nos permita solucionar este problema”, añadió.

Situación del ministro Rabat

Al ser consultada por una eventual renuncia del titular de Justicia, la también vicepresidenta de la Cámara señaló que “el presidente de la República lo confirmó, entonces, hoy día la única posibilidad de que el ministro salga es que él presente la renuncia. Son cosas que pueden suceder y yo aseguro que el ministro también lo ha pensado”.

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En cuanto a una eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat, la parlamentaria manifestó que “lamentablemente, las acusaciones constitucionales en nuestro país son siempre políticas y no son constitucionales, excepto casos muy excepcionales”.

Sin embargo, expresó que “es difícil oponerse, pero si tú eres muy rigurosa, tienes que hacer un estudio muy acucioso de efectivamente si la persona, en este caso el Ministro Rabat, transgredió o no la Constitución”.

Al preguntarle por el diseño del gabinete ministerial, la representante del distrito 12 planteó que desde un principio manifestaron reparos por la cantidad de independientes, argumentando que “él mismo (el presidente José Antonio Kast) ha tenido que dar más explicaciones de lo normal, justamente por distintas actuaciones de distintos ministros”.

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