Marea roja: Gobierno declara emergencia preventiva en 15 regiones del país

Este martes, el Ministerio del Interior declaró una emergencia preventiva ante la amenaza de floraciones algales nocivas, fenómeno más conocido como “marea roja”.

La medida regirá desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 en las 15 regiones costeras del país.

La decisión busca intensificar el monitoreo del fenómeno antes del verano, para proteger la salud de las personas, el medioambiente y las actividades productivas. También permitirá fortalecer la coordinación entre Senapred, los organismos técnicos, las autoridades sectoriales y los Comités Regionales para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de enfrentar posibles contingencias derivadas de estas floraciones.

La medida preventiva no significa necesariamente un brote activo en todo el territorio, ni la prohibición del consumo o la venta de marisco. Las restricciones concretas, como el cierre de zonas de extracción, las define la autoridad sanitaria de cada región según los resultados del monitoreo.

Las regiones en donde se aplicará son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

¿Qué es la marea roja?

Es la proliferación de ciertas microalgas en el mar que producen toxinas. Estas se acumulan en los mariscos que se alimentan filtrando agua, especialmente los bivalvos como choritos, almejas, machas, cholgas y ostras. Pese a su nombre, el agua no siempre cambia de color, por lo que no es posible detectarla a simple vista.

Las toxinas no se eliminan al cocer, freír ni congelar los mariscos. Según el tipo de toxina, la intoxicación puede afectar el sistema nervioso o el digestivo. En su forma más grave puede paralizar a una persona, provocando hormigueo o adormecimiento en labios y lengua, mareos y dificultad para respirar, en algunos casos llegando a ser mortal.

Se recomienda siempre comprar mariscos solo en lugares establecidos, con autorización sanitaria. No extraer ni consumir mariscos de playas o sectores cerrados por la autoridad y, ante síntomas tras comer mariscos, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.