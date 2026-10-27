Organizaciones feministas marchan frente al Ministerio de Justicia y exigen la renuncia de Rabat

Una gran cantidad de personas llegó al frontis del edificio del Ministerio de Justicia, en Santiago, para exigir la salida de su secretario de Estado, Fernando Rabat, en medio de la polémica por la rebaja de las penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

La marcha empezó pasadas las 18:30 horas de este martes en la Plaza de la Constitución y luego se trasladaron a las inmediaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para demandar la renuncia del titular de Justicia y de su subsecretrio, Luis Silva. La acción fue convocada por diversas organizaciones femenistas contra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Coordinadora Feminista 8M.

De acuerdo con las organizadoras, en la protesta estuvieron presentes la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Coordinadora Feminista 8M, Organización Migrantas, Fundación Ecolety, Fundación EPES, Agrupación Rompiendo el Silencio, Secretaría de Sexualidades y Géneros FECh; Intransigentes, la Rebelión del Cuerpo, Nucleo Ecofeminista en Conflictos Socioambientales (NECOSOC), Red de Mujeres Mapuche, Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), la Puebla Insurgente, La B’loka, Marcha Mundial Mujeres Chile, y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

Entre los gritos se escuchaba “Rabat canalla, es hora de que te vayas” y “que se vaya el presidente con todo su gabinete“, se oía entre los manifestantes, según informó Radio Biobío.

Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sostuvo que “esto no es un error, esto es una elección. Es una elección que atenta contra la sociedad, pero especialmente contra las mujeres y las niñas, que viven más este tipo de violencia en sus hogares”, según dijo La Tercera.