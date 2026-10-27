Cadem: 77% desaprueba gestión de Rabat por rebaja de condenas y 64% rechaza que Kast lo mantenga en el cargo

La última encuesta Cadem reveló que un 77% desaprueba la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Además, un 64% está en desacuerdo con la decisión del presidente José Antonio Kast de mantenerlo en el cargo.

Un 79% de los encuestados considera que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos que concedieron los beneficios. En tanto, un 78% desaprueba el desempeño del Congreso y un 77% al sistema de justicia y la Corte Suprema frente a la controversia.

Entre los identificados con la derecha, 55% está de acuerdo con que el ministro Fernando Rabat se mantenga y 40% está en desacuerdo, mientras en la izquierda 5% está de acuerdo con su permanencia y 89% está en desacuerdo.

👉🏻#Cadem 12% aprueba y 77% desaprueba la gestión del ministro @MinistroRabat en el caso rebaja de condenas y 64% está en desacuerdo con la decisión del Presidente Kast de mantenerlo en el cargo.

#PlazaPública https://t.co/i2hTo54w30 — Cadem_cl (@Cadem_cl) October 27, 2026

Asimismo, un 68% desaprueba la gestión del presidente Kast en este caso, mientras que un 65% cuestiona el desempeño del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas. Por su parte, la desaprobación de los parlamentarios de oposición llegó al 56%.

Respecto de la declaración de Kast sobre las rebajas de condenas, un 64% afirmó haberla visto o escuchado. De ese grupo, un 72% la consideró insuficiente.

#Cadem 79% cree que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no estaba obligado a firmar rebaja de condena

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Rechazo a los beneficios

El sondeo también mostró un amplio rechazo a los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad: Un 94% está en desacuerdo con que se les concedan rebajas de penas, dos puntos porcentuales más que en la medición anterior, mientras que un 90% cree que estas personas nunca deberían acceder a ese beneficio.

En la misma línea, un 79% apoya modificar la Constitución para impedir que condenados por este tipo de delitos puedan recibir rebajas de penas. Consultados por las prioridades del Gobierno frente a la controversia, un 65% consideró que debería enfocarse en evitar nuevos beneficios, mientras que un 54% planteó que debería buscar mecanismos legales para revertir los ya concedidos.

Por otra parte, la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 29%, mientras que su desaprobación alcanzó el 66%.