Diputada Pérez (IND-UDI) niega ser “díscola” e insiste en salida de Rabat: “Esto le está haciendo un daño tremendo al Gobierno”

La diputada (Ind-UDI) Marlene Pérez pidió nuevamente este martes la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por las rebajas de penas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Pérez cuestionó en CNN Prime el respaldo del presidente José Antonio Kast al secretario de Estado, señalando que “no se ha tomado una decisión acertada”, y advirtió que “lo que está ocurriendo está haciéndole un daño tremendo al Gobierno“.

#CNNPrime | Marlene Pérez, diputada indp-UDI, por rebaja de condenas: “Esto le está haciendo un daño tremendo al gobierno 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/vxdgCmnxnm — CNN Chile (@CNNChile) October 27, 2026

La independiente aclaró que sus críticas por la situación no son “en contra del Gobierno”. “Esto tiene que ver con la convicción que tengo de que la lealtad de nosotros como parlamentarios del Gobierno tiene que ser con la infancia. Acá no nos podemos equivocar y por lo mismo creo que, cuando tú asumes un cargo de ministro de Estado, tienes que asumir las responsabilidades y tienes que estar a la altura“, remarcó.

Asimismo, afirmó que la salida de Rabat sería una señal acertada por parte del Gobierno para avanzar en la tramitación de los proyectos que buscan impedir el acceso a beneficios a condenados por delitos sexuales: “Es lo que corresponde”.

#CNNPrime | Marlene Pérez, diputada indp-UDI, por salida del ministro Rabat: “Es de sentido común y creo que es lo que corresponde” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/Tji9wqC8v9 — CNN Chile (@CNNChile) October 27, 2026

Respecto de la posibilidad de revertir los 56 decretos que otorgaron los beneficios penitenciarios, señaló: “Sí se podría (…) acá tiene que haber un compromiso transversal y tenemos que buscar las herramientas legislativas, que es lo que nos corresponde como parlamentarios”.

Para la parlamentaria, lo que ocurrió “es un error grave”. “Como Gobierno debemos tener autocrítica y más aún cuando estamos hablando de un tema tan delicado, de un compromiso que tenemos con la infancia. Entonces considero que acá hubo un error grave”, afirmó.

Reiteró que “esto no es irse en contra del Gobierno, ni ser díscola, ni tampoco querer hacer un punto político”, pero enfatizó que no aceptará que la cuestionen por sus peticiones para revertir los decretos y solicitar que el titular de Justicia dé un paso al costado.

#CNNPrime | Marlene Pérez, diputada indp-UDI, por rebaja de condenas: “No voy a aceptar que alguien cuestione la decisión que he tomado de decir que el ministro Rabat debería dar un paso al costado” 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/bI6hCiFJzZ — CNN Chile (@CNNChile) October 28, 2026

“El Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad”

Al ser consultada sobre la posible acusación constitucional que la oposición podría presentar contra Rabat, Pérez comentó que espera que “no llegue a presentarse (…) porque considero que es el Ejecutivo el que tiene que asumir esta responsabilidad y no es una responsabilidad del Parlamento”.

Así, argumentó que esperaría que no se llegue a ese punto, dado que el ministro ya no debería formar parte del gabinete. “Si yo fuera ministra y veo el daño que le estoy ocasionando al Gobierno, créeme que yo daría un paso al costado. ¿Por qué? Porque realmente esto está perjudicando tremendamente al Gobierno y también a los parlamentarios del sector“, aseguró.

Además, puntualizó que, tras la rebaja de penas, se observó una “contradicción” en el actuar del Gobierno respecto de la protección de la infancia.

“Me parece que hay una contradicción porque este Gobierno ha dado señales potentes, claras, con los recursos del presupuesto que vienen aumentados para la infancia. Ellos han hecho un trabajo que realmente a mí en lo personal me parece que es positivo, colocando en el centro a los niños, pero acá se contradice al no tomar una decisión rápidamente“, indicó.

Sobre el peligro de reincidencia que revelaron informes de Gendarmería acerca de los beneficiados, Pérez manifestó no saber “cuál es el criterio que se utilizó para dejar libres a estos condenados”.

“Esto le puede traer un daño mayor aún al Gobierno si uno de estos beneficiados reincide, y la probabilidad es altísima, lamentablemente, viendo todos los antecedentes y todos los informes que se han conocido en estos últimos días”, cerró.

#CNNPrime | Marlene Pérez, diputada indp-UDI, por rebaja de condenas a abusadores de menores: “Esto le puede traer un daño mayor al gobierno si uno de estos beneficiarios reincide.” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/WFFZtulwli — CNN Chile (@CNNChile) October 28, 2026

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