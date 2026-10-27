Matthei cuestiona respaldo de Kast a Rabat: “Se equivocó, porque al final el problema ahora ya es del presidente, no del ministro”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó este martes el respaldo del presidente José Antonio Kast al ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la rebaja de penas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Radio Pauta, Matthei enfatizó la relevancia de contar con trayectoria política al asumir cargos públicos, lo que ejemplificó con el caso del secretario de Estado y las repercusiones que generó tanto en el oficialismo como en la oposición.

“Todo el mundo habla de los políticos casi con asco, pero la trayectoria política te enseña estas cosas y lo quiero ligar con lo del ministro Rabat”, señaló.

En esa línea, comentó que “si tú leíste la columna de Carlos Peña el domingo, él dijo: ‘Esta era una interpretación plausible de la ley como quedó redactada’, y efectivamente, tiene toda la razón. Segundo, esto podría significar economía procesal, es decir, no meterle a la Corte Suprema cosas que retrasan otras causas; lo puedo entender también”.

No obstante, precisó que “lo que pasa es que hay que haber estado en la opinión pública, en la reyerta, para darse cuenta de que esas cosas son imposibles de hacer, que la gente no las entiende; que lo que van a generar en materia de opinión pública es tan brutal”.

“Entonces, tanto la foto del avión (del subsecretario del Interior, Máximo Pavez) como lo del ministro Rabat, la verdad es que a una persona con mayor trayectoria política probablemente no le hubiera pasado“, apuntó.

La exalcaldesa de Providencia manifestó lamentar lo que ocurrió en el caso de Rabat: “Lo lamento particularmente porque me parece que es un hombre serio, que sabe lo que hace, que es bastante dialogante; así, por lo menos, me lo han señalado distintos tipos de senadores de ambos lados”.

“Por lo tanto, me da pena que le haya pasado, pero una vez que le pasó, uno también tiene que entender que en estos puestos puede haber mala pata y lo mejor para él sería irse ya, ahora“, añadió.

Así, Matthei enfatizó que mantener a personas con falta de trayectoria política en esos puestos termina por tener “costos graves”.

Y sostuvo que el mandatario “se equivocó al haber respaldado a Rabat, porque al final el problema ahora ya es del Presidente, no del ministro”.