Netanyahu agradece a Trump y a Dios por haberlo convertido en el líder de Israel

(CNN)- El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció a muchos de sus partidarios en su discurso de la madrugada del miércoles, entre los que incluyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Dios.
“Junto a nuestro gran amigo, el presidente Trump, estamos decididos a eliminar esta amenaza de una vez por todas”, afirmó, en referencia a Irán y a la guerra en curso.
También agradeció a los miembros de su partido, el Likud, a otros socios del Gobierno y de la coalición, a su esposa e hijos, y a los soldados de Israel.
“Finalmente, me gustaría agradecer al creador del mundo, que me da la fuerza para seguir actuando por la eternidad de Israel y de nuestra querida nación y Estado: nuestro único Estado”, sostuvo al cierre de su discurso.
“Quiero decirles que prevalecimos frente a nuestros enemigos y que forjaremos el futuro… No temas, Israel, no temas. El león rugirá… El pueblo de Israel vive”.
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