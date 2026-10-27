Netanyahu agradece a Trump y a Dios por haberlo convertido en el líder de Israel

(CNN)- El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció a muchos de sus partidarios en su discurso de la madrugada del miércoles, entre los que incluyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Dios.

“Junto a nuestro gran amigo, el presidente Trump, estamos decididos a eliminar esta amenaza de una vez por todas”, afirmó, en referencia a Irán y a la guerra en curso.

También agradeció a los miembros de su partido, el Likud, a otros socios del Gobierno y de la coalición, a su esposa e hijos, y a los soldados de Israel.

“Finalmente, me gustaría agradecer al creador del mundo, que me da la fuerza para seguir actuando por la eternidad de Israel y de nuestra querida nación y Estado: nuestro único Estado”, sostuvo al cierre de su discurso.

“Quiero decirles que prevalecimos frente a nuestros enemigos y que forjaremos el futuro… No temas, Israel, no temas. El león rugirá… El pueblo de Israel vive”.