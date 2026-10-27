Cámara aprueba reforma al mercado de capitales pero excluye a las AFP del ahorro habitacional

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 100 votos a favor, 35 en contra y una abstención, el proyecto de reforma del mercado de capitales (más conocido como MK4) del Gobierno de José Antonio Kast. Con esto, la iniciativa pasará a su segundo trámite en el Senado.

El proyecto consiste en un paquete de 30 medidas diseñadas para actualizar el sistema financiero, devolverle solidez al mercado luego de los retiros previsionales y facilitar el acceso a créditos y viviendas.

Lo anterior se buscará concretar a través de iniciativas como la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) y del Mecanismo de Ahorro para la Vivienda (AAV), en el cual el Estado aportará un 3% del valor de la propiedad a las personas que logren ahorrar previamente un 7% del costo total del inmueble en una cuenta especial.

No obstante, se generó un debate intenso en la Cámara Baja respecto del AAV debido a la propuesta del Gobierno de que las administradoras de AFP también pudieran gestionar dichas cuentas de ahorro, lo que generó rechazo en distintos partidos de la oposición luego de la histórica caída reportada en el Fondo E.

Rechazo a la participación de las AFP en el ahorro habitacional

Así, se rechazó en la Sala, con 88 votos en contra y 48 a favor, la letra f del artículo 5°, que buscaba autorizar a las administradoras de AFP, como excepción al artículo 23 del DL 3.500, para que pudieran crear y administrar cuentas de capitalización habitacional, al igual que ofrecer planes de ahorro voluntario destinados específicamente a juntar dinero para la vivienda.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que desde la administración abrieron “la posibilidad del ahorro para la vivienda a múltiples entidades, incluyendo las AFP. Ahora, dada la situación actual, la verdad es que nadie tenía muchas ganas de incluir a las AFP, y no es un tema fundamental para nosotros“.

Así las cosas, celebró que “el día de hoy hemos aprobado en un 99% lo que fue nuestra propuesta de reforma al mercado de capitales (…). Hemos dado un gran paso, en este primer trámite, hacia la casa propia de la clase media, con el Fondo Nacional para la Vivienda. Hemos dado un primer gran paso para convertir a Chile en un centro financiero regional”.