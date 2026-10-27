Contraloría detecta incumplimientos en protección contra incendios en obras públicas del IND y la JUNJI

Esta jornada, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de incumplimientos de protección pasiva contra incendios en obras públicas ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana.

Las principales observaciones advertidas son “deficiencias técnicas en la aplicación de pinturas intumescentes, un recubrimiento especial utilizado para proteger estructuras, principalmente de acero, frente a incendios“.

El caso más relevante se atribuye al Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional, en donde el comunicado concluyó que “el IND pagó íntegramente una partida de pintura intumescente pese a que los trabajos no fueron ejecutados en la magnitud comprometida”.

Esto se da luego de que “el contrato contemplaba una partida de pintura intumescente por $147.116.878, la cual fue cancelada en un 100%. Sin embargo, las inspecciones efectuadas por la Contraloría determinaron que solamente el 36,6% de las superficies que debían recibir este tratamiento contaban efectivamente con el recubrimiento exigido”.

Tras ello, se tomó la decisión de formular un reparo por $93.269.654, correspondiente al valor de las obras no realizadas.

La investigación analizó las obras ejecutadas entre 2021 y 2026, y sostuvo que “existieron debilidades en los estudios de resistencia al fuego desarrollados por los contratistas, además de insuficiente revisión por parte de inspectores técnicos e inspectores fiscales”.

“El órgano de control observó que en varios casos se definieron espesores de pintura intumescente o se aprobaron determinados productos sin verificar previamente si estos permitían alcanzar la resistencia al fuego exigida por la normativa vigente. Asimismo, detectó que algunos materiales utilizados no figuraban en los listados oficiales de comportamiento al fuego o carecían de certificaciones emitidas por organismos técnicos competentes“, sostiene el comunicado.

Además, se constató el uso de pinturas certificadas únicamente para elementos verticales, como pilares, en estructuras horizontales tales como vigas y techumbres, sin antecedentes técnicos que respaldaran esa aplicación.

La situación de los jardines

La fiscalización especificó que “los proyectos de los jardines infantiles Corona Sueca, en Pudahuel; Manuel Sánchez, en Macul; y General Yáñez, en La Florida”.

En estas obras, la Contraloría detectó “ausencia de estudios completos de resistencia al fuego, falta de respaldo técnico para definir espesores de pinturas intumescentes y carencia de certificaciones obligatorias respecto de los productos utilizados”.

En algunos casos sostuvieron que “no fue posible acreditar documentalmente la aplicación de las pinturas especificadas en los proyectos o demostrar que los elementos estructurales tratados cumplen los niveles de resistencia al fuego exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

Tras ello, la CGR instruyó al IND, la JUNJI y la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana adoptar medidas correctivas, entregar certificaciones técnicas pendientes y acreditar, en plazos de hasta 60 días hábiles, que las estructuras cuestionadas cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos por la normativa.