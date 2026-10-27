Rabat se defiende por supuesta liberación de extorsionadores que decían ser del Tren de Aragua: “El análisis lo efectúa la comisión respectiva”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó este martes en la Comisión de Constitución del Senado, instancia en la que fue consultado por los supuestos beneficios que se le habrían otorgado a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana que decían ser parte del Tren de Aragua.

El secretario de Estado llegó a la Comisión para iniciar la discusión de una serie de proyectos presentados por parlamentarios y el Gobierno que buscan impedir que los condenados por delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a beneficios penitenciarios.

Allí fue consultado por la senadora del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, sobre el reportaje publicado por Interferencia en el que se reveló que se habrían otorgado rebajas de penas a una banda de extorsionadores que aseguró pertenecer al Tren de Aragua.

En concreto, de acuerdo con el medio antes citado, el Ministerio de Justicia habría firmado tres decretos que concedieron dichos beneficios penitenciarios a tres de los cuatro integrantes de la banda de extorsionadores de origen venezolano. De esta forma, dos de ellos ya estarían en libertad tras la ejecución de la rebaja de condena.

“Quiero reiterar mi pregunta al ministro: ¿tenía antecedentes de que dentro de las rebajas de condenas que usted firmó había condenados por haber sido parte de una banda criminal sospechosa, por ejemplo, del Tren de Aragua?”, consultó Cicardini.

Al respecto, Rabat respondió que “es importante considerar una vez más el procedimiento, por eso quisimos ser lo más didácticos posible para entender cuál es cada una de las etapas que se encuentran en la legislación vigente, cuál es el rol que le corresponde al Ministerio de Justicia y cuál es el alcance que tiene el artículo 17 de la Ley 19.856”.

En esa línea, afirmó que “se trata de un procedimiento en el que el análisis lo efectúa la comisión respectiva y, por lo tanto, eso es lo que está dentro del ámbito de competencias de la comisión”.

Luego de que la senadora le reiterara la pregunta, el secretario de Estado sostuvo que “acá hay un error de entendimiento: el artículo 17 se encuentra establecido desde el año 2003 en la ley. Es esa norma la que establece las causales de exclusión. No puede, sin atribuirse potestades que no le corresponden, el Ejecutivo disponer algo distinto“.