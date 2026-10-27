Diputado Teao por eventual acusación constitucional contra ministro Rabat: “Si hoy hubiera una, obviamente la votaría a favor”

Esta tarde, el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) se manifestó a favor de una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de la baja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Cabe recordar que las bancadas de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados anunciaron que se llevará a cabo una sesión especial de Sala para este miércoles, con el objetivo de que el propio Rabat entregue información acerca de esta situación.

En conversación con T13, el parlamentario fue consultado por su apoyo ante una posible acusación, luego de que la oposición examinará dicho mecanismo en contra del secretario de Estado.

“Si usted me pregunta, así como me está preguntando, si hoy día hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo la votaría a favor“, subrayó Teao.

Al volver a insistirlo acerca de su respaldo, el representante del distrito 7 sostuvo que “he trabajado en el ciclo anterior, he trabajado en familia, he trabajado en desarrollo social y hemos estado siempre defendiendo a las víctimas“.

A pesar de ello, la autoridad manifestó que se debe conocer cuál es el cuerpo y el contenido de esta acción, para concretar su apoyo al texto.

“Necesitamos conocer cada uno de los capítulos que tiene que ver con esta acusación constitucional, que hasta el momento es un rumor”, concluyó.