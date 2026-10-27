Scotiabank anticipa que el Banco Central subirá la tasa en diciembre tras advertir mayores riesgos inflacionarios

Scotiabank anticipa que el Banco Central subirá la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos base en su próxima reunión, en diciembre, luego de que este martes la mantuviera en 4,5% por séptima reunión consecutiva.

Según el análisis del banco, aunque el comunicado del Consejo parece neutral, su lectura cambia al considerar la advertencia de que los riesgos para la inflación aumentaron de forma relevante.

“Es probable que en esta reunión se discutiera la opción de alza de 25 pb., pero haya sido descartada por el Consejo ante la ausencia de materialización de inflación mayor a la estimada por ahora”, plantea el informe.

Para Scotiabank, el próximo Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre traerá un ajuste importante al alza en la proyección de inflación para 2026, y algo también para 2027. Al mismo tiempo, el banco espera una rebaja en la proyección de crecimiento de este año hacia un nivel cercano a su propia estimación, de una caída de 0,3% del PIB, explicada en gran parte por la minería y otros sectores primarios.

En ese escenario, según el análisis, la economía tendría una brecha de capacidad similar, pero con mayor inflación total y subyacente, “lo que requeriría una TPM mayor a la contemplada en el corredor del IPoM de septiembre”.

El banco proyecta que la inflación acumulada llegará a 5% a noviembre y se mantendrá en ese nivel en diciembre, muy por sobre el 4,3% que estimó el Banco Central para 2026 en el IPoM de septiembre.

Según Scotiabank, el mercado anticipa una inflación acumulada de entre 4,7% y 5% a noviembre, lo que obligaría a un IPC históricamente negativo en diciembre para alcanzar la proyección del Banco Central.

Banco advierte riesgos en las expectativas de inflación y ve espacio para llevar la TPM hasta 5%

El análisis también advierte sobre las expectativas de inflación. Las encuestas de operadores financieros ya muestran una inflación esperada por sobre 3% a dos años, y aunque la Encuesta de Expectativas Económicas aún no muestra un desanclaje, ha aumentado el porcentaje de encuestados que proyecta una inflación sobre la meta.

“Reaccionar cuando el desanclaje ocurre es un escenario que estimamos no acomodaría al BC”, sostiene el informe.

Además, Scotiabank destacó el efecto del fenómeno de El Niño sobre los precios internacionales de los alimentos, que el Banco Central mencionó por primera vez este año en un comunicado de política monetaria. El banco señaló que mantiene su postura de que este fenómeno tendrá impactos en la inflación muy superiores a los históricos.

En el plano externo, el informe apunta a que los principales bancos centrales han adoptado posturas más restrictivas, y a que el próximo IPoM deberá considerar una tasa de la Reserva Federal más alta que la prevista en septiembre.

Según Scotiabank, la revisión de la tasa neutral que suele hacer el Banco Central a fin de año “entregaría espacio para ajustes en la TPM del corredor hacia 5% contemplando dos alzas de 25 pb. sobre el nivel actual”.