Gobierno avanza en Washington la negociación para ampliar las exenciones al arancel de 12,5% de Estados Unidos

El Gobierno de Chile avanza en la negociación arancelaria con Estados Unidos, con el objetivo de que más productos chilenos queden exentos de la sobretasa de 12,5% que aplica ese país.

En ese contexto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se encuentra en Washington, donde sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses.

Según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Estévez se reunirá este martes con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el miércoles con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR).

Ambos encuentros se dan en el marco de la negociación que los dos países llevan adelante a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos en julio de este año. Actualmente, los productos chilenos exentos de la sobretasa representan el 53,6% del valor de los envíos nacionales al mercado estadounidense.

La reunión con Greer se suma a una serie de encuentros que han sostenido las autoridades técnicas de ambos países desde 2025. Hasta la fecha, la negociación bilateral suma cuatro rondas de reuniones formales, la última de ellas en agosto, con la visita a Chile del representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman.

Además, la subsecretaria se reunió este lunes con autoridades del Departamento de Comercio estadounidense, en las áreas de industria y seguridad y de comercio internacional, también en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países.

Subsecretaria participa en encuentro sobre comercio internacional

La visita de Estévez se enmarca en su participación en el programa “Navigating the Global Trade Reset: Strategic Options for Latin America and the Caribbean”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Georgetown Americas Institute, de la Universidad de Georgetown.

El programa reúne a ministros, viceministros y otras altas autoridades de comercio, integración económica e inversión de la región, con el fin de analizar los cambios que están redefiniendo el comercio internacional y las cadenas globales de valor.

En ese contexto, la subsecretaria sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Comercio Exterior de República Dominicana, Daniel Peña.