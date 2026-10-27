86 kilos de cocaína fueron decomisados en la frontera de Chacalluta: Aduanas encontró el cargamento gracias a camión escáner

Dos personas de nacionalidad chilena fueron detenidas en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, por transportar oculto en su vehículo más de 86 kilos de clorhidrato de cocaína.

Durante un procedimiento realizado por la Aduana Regional de Arica, el vehículo fue seleccionado para una inspección mediante camión escáner. En el análisis de las imágenes, uno de los operadores especializados identificó anomalías en una parte del vehículo, compatibles con un posible ocultamiento.

Ante los indicios, equipos especializados de Aduanas realizaron una revisión del automóvil, lo que permitió descubrir 106 paquetes de cocaína ocultos en la estructura del automóvil, los cuales se distribuían en 20 paquetes rectangulares de color rojo, con un peso bruto de 20,3 kilos; 44 paquetes rectangulares amarillos, con 46,5 kilos; 28 paquetes cuadrados envueltos con cintas transparentes y amarillas, con 15,2 kilos; y otros 14 paquetes pequeños, con 4 kilos.

El director regional de la Aduana de Arica, James Alarcón Contreras, explicó que “la interpretación de las imágenes del escáner permitió orientar la revisión hacia un punto específico del vehículo y descubrir los paquetes con drogas”.

A raíz de las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Frontera, junto al OS7 de Carabineros, un imputado de 56 años y una mujer de 54 fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando en prisión preventiva.

El cargamento decomisado correspondería a un tipo de alta cantidad de cocaína, según explicó la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr.