“Chile necesita menos trincheras”: ¿Qué dice la carta que Zandra Parisi le entregó a Kast antes de su Cuenta Pública?

La diputada Zandra Parisi entregó una carta al presidente José Antonio Kast en la previa de su primera Cuenta Pública, realizada este lunes 1 de junio en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
En el documento, compartido por la periodista de CNN Chile Mónica Rincón, la parlamentaria del Distrito 12 saludó al mandatario y le deseó éxito en su gestión. “Cuando a un gobierno le va bien, es Chile y su gente quienes se benefician”, señaló.
Parisi afirmó que el país requiere “conducción, diálogo y la capacidad de escuchar distintas miradas para avanzar con responsabilidad y sentido de realidad”.
Junto con valorar avances del Ejecutivo, la diputada expresó su preocupación por los desafíos en materias como seguridad, salud, costo de la vida y “las incertidumbres que generan distintos ajustes o recortes que afectan directamente a las familias chilenas”.
“La confianza ciudadana se fortalece cuando existe claridad, cercanía y preocupación genuina por las necesidades reales de las personas”, planteó.
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Qué le entregó Zandra Parisi a Kast?
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— Mónica Rincón González (@tv_monica) June 1, 2026
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