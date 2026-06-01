“Chile necesita menos trincheras”: ¿Qué dice la carta que Zandra Parisi le entregó a Kast antes de su Cuenta Pública?

La diputada Zandra Parisi entregó una carta al presidente José Antonio Kast en la previa de su primera Cuenta Pública, realizada este lunes 1 de junio en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

En el documento, compartido por la periodista de CNN Chile Mónica Rincón, la parlamentaria del Distrito 12 saludó al mandatario y le deseó éxito en su gestión. “Cuando a un gobierno le va bien, es Chile y su gente quienes se benefician”, señaló.

Parisi afirmó que el país requiere “conducción, diálogo y la capacidad de escuchar distintas miradas para avanzar con responsabilidad y sentido de realidad”.

Junto con valorar avances del Ejecutivo, la diputada expresó su preocupación por los desafíos en materias como seguridad, salud, costo de la vida y “las incertidumbres que generan distintos ajustes o recortes que afectan directamente a las familias chilenas”.

“La confianza ciudadana se fortalece cuando existe claridad, cercanía y preocupación genuina por las necesidades reales de las personas”, planteó.

Mira el contenido completo de la carta