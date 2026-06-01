Kast prepara reforma a la Ley Indígena para cambiar el sistema de tierras: “La Araucanía no será más refugio de terroristas”

El presidente José Antonio Kast anunciará este lunes una reforma a la Ley Indígena como parte de las medidas incluidas en su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

De acuerdo con el discurso preparado para la instancia, el mandatario abordará la situación de la Macrozona Sur y afirmará que “La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia”.

En esa línea, Kast planteará que la política de tierras aplicada hasta ahora “ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades”.

La propuesta del Gobierno buscará entregar “mayores libertades y herramientas para el desarrollo”, con cambios orientados a eliminar restricciones al uso de tierras indígenas y permitir que puedan ser arrendadas e hipotecadas “en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.

El mandatario también anunciará que se reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, luego de acusar que el gobierno anterior lo abandonó “sin resultados”.