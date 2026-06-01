Kast anuncia intervención en 50 barrios críticos y advierte al crimen organizado: “La mano cambió”

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes un plan de intervención en 50 barrios críticos del país, como parte de las medidas de seguridad presentadas durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.
Desde el Salón de Honor, el mandatario sostuvo que el Gobierno ha avanzado en el control de puertos, carreteras, barrios y terrenos tomados, y aseguró que el Estado continuará con la recuperación de espacios ocupados por bandas organizadas.
“Hemos también ingresado a ciertos territorios que estaban tomados y ustedes han visto lo que se está haciendo en El Boro, en Cartagena, en La Chimba, y vienen más, vienen bastantes más”, afirmó.
En esa línea, Kast anunció que “en las próximas semanas” se desplegará un Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en una primera etapa en 50 barrios críticos.
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