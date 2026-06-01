Kast defiende el uso de la fuerza legítima policial: “Este Gobierno lo respalda y lo respaldará siempre”

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast salió en defensa explícita del uso de la fuerza por parte de las policías, afirmando que “cuando un Carabinero, un detective o un gendarme cumpliendo su deber hace uso de la fuerza legítima, este Gobierno lo respalda y lo respaldará siempre”. El mandatario señaló que ese respaldo requiere apoyo político y ciudadano, y que sin ellos “resulta prácticamente imposible” combatir la delincuencia con eficacia.
Kast sostuvo que el reconocimiento al trabajo policial, que a su juicio les fue negado durante años, el actual Gobierno se los devuelve “con todas sus letras y sin ninguna ambigüedad”. Rindió homenaje a los mártires de Carabineros, la PDI y Gendarmería, y se comprometió directamente con las familias de los caídos en actos de servicio: “No los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar, a ustedes y a sus hijos”.
Anuncios concretos para las policías
En materia de medidas, el presidente anunció el ingreso en las próximas semanas de un proyecto de ley para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos de Carabineros, junto con una asignación trimestral para mejorar las remuneraciones de los policías desplegados en barrios y calles.
También llamó a los jóvenes a sumarse a la carrera policial, prometiéndoles “mejores condiciones, mejor formación y una carrera a la altura de esa vocación de servicio”.
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