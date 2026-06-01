Kast fija metas económicas en su Cuenta Pública: crecer al 4%, bajar el desempleo al 6% y recuperar 300.000 empleos

El presidente José Antonio Kast afirmó en su primera Cuenta Pública que el estado económico del país es más complejo de lo que su gobierno anticipaba al asumir.

El mandatario informó que el año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del PIB, más del doble del 1,6% comprometido, y que los ingresos del Estado terminaron casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado.

Frente a ese diagnóstico, fijó tres metas concretas: llevar el crecimiento al 4%, bajar el desempleo al 6% y recuperar al menos 300 mil empleos.

940 mil personas sin trabajo y 40 meses de desempleo sobre el 8%

El presidente describió un escenario en que más de 940 mil personas buscan trabajo sin encontrarlo, con 40 meses consecutivos de desempleo sobre el 8% y una de cada cuatro personas trabajando en condiciones de informalidad.

Por su parte, el desempleo femenino llegó al 10,5% y el de las mujeres jóvenes superó el 25% cifras que Kast calificó como “la herencia que más duele”.

Para revertir ese escenario, Kast presentó el Proyecto de Reconstrucción Nacional como la herramienta central de reactivación y llamó al Congreso a aprobarlo con urgencia.

Fortalecimiento del agro como pilar estratégico

Kast señaló que su gobierno fortalecerá al sector agrícola como uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional, con inversiones en riego y seguridad hídrica, apoyo a la agricultura familiar campesina, ampliación del acceso a mercados internacionales e incorporación de tecnología en los procesos productivos.

A ello sumó el avance en gestión forestal, prevención de incendios y protección de recursos naturales, con el objetivo de construir un agro más competitivo y preparado para los desafíos del futuro.

“Sin agua no hay desarrollo agrícola, sin agua no tenemos posibilidad de crecer y tenemos que fortalecer el trabajo agrícola y uno de los pilares estratégicos para el desarrollo de la agricultura nacional es impulsando una inversión histórica en riego y en seguridad hídrica, apoyando la agricultura familiar campesina y ampliando el acceso a los productos que podemos obtener del mercado internacional que nosotros podemos promover también innovando y enviando a otros países”, afirmó el presidente Kast.