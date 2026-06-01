Cuenta Pública: Kast anuncia plan de infraestructura carcelaria y compromete más de 20 mil nuevas plazas hasta 2030

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció la puesta en marcha del Plan de Infraestructura Penitenciaria, proyectado hasta 2030 y que el Gobierno describe como la mayor modernización del sistema carcelario en más de 30 años. La iniciativa contempla incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a lo largo de todo Chile, con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

Kast subrayó que construir recintos penitenciarios modernos y suficientes “no es un gasto, es una inversión en la seguridad de todos los chilenos”, y advirtió que una cárcel que solo encierra sin ocuparse de la rehabilitación “termina devolviendo a la calle a delincuentes más peligrosos que cuando entraron”.

Seguridad y reinserción en un mismo modelo

El nuevo modelo penitenciario que propone el Gobierno combina máxima seguridad con programas reales de reinserción, que incluyen educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones e intervención especializada. El plan contempla una alianza entre el Estado y el sector privado para su implementación.

El presidente definió la seguridad como una política que requiere “control firme para los que delinquen y una oportunidad de cambio para quienes quieren reencontrarse con una vida honesta”, marcando así los dos ejes sobre los que el Gobierno construye su estrategia penitenciaria.