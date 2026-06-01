Presidente Kast anuncia Secretaría del Plan Chile Renace: Apunta a fomentar nuevos nacimientos en medio de crisis de natalidad

Durante su Cuenta Pública de este 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast anunció una medida enfocada en la crisis de natalidad que enfrenta el país, en medio de los registros históricos de menor cantidad de niños nacidos.

En esa línea, el mandatario señaló que “para enfrentar esta crisis silenciosa, creamos la Secretaría del Plan Chile Renace y convocaremos a una Comisión Asesora Presidencial para que formar una familia vuelva a ser posible para quien lo sueñe. Los niños son el futuro de Chile”.

De forma paralela, indicó que “fomentaremos la desinternación de cerca de 700 niños, entre 0 y 3 años, que viven en residencias, para entregarlos al cuidado de familias de acogida a través del Plan Crecer en Familia, ya operativo en La Araucanía, Valparaíso y la Región Metropolitana”.

“Pusimos en marcha una estrategia nacional contra la explotación sexual infantil y activamos el Plan Entornos Digitales Seguros para proteger a nuestros niños de los peligros que hoy los acechan a través de las pantallas, respetando y fortaleciendo siempre el derecho preferente de los padres como principales educadores”, añadió.

Finalmente, apuntó: “Que un niño crezca en una familia que lo ama no es un privilegio, es un derecho. Restituirles ese derecho a los niños más vulnerables de Chile no es para nosotros un programa más. Es una responsabilidad moral”.