Kast anuncia Registro de Vándalos e Incivilidades: Sancionados perderían beneficios sociales como gratuidad o PGU

El Presidente José Antonio Kast anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades, en el marco de su primera Cuenta Pública realizada este 1 de junio.

Durante su intervención en materia de seguridad, Kast señaló que “no basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia, sino también tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, aquellas conductas que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural; que altera la tranquilidad de las familias y deteriora la infraestructura pública”.

“Tenemos que recuperar nuestro patrimonio, y en los, y por eso en los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades”, anunció.

Del mismo modo, apuntó que “nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no mejora las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir”.

En cuanto a quiénes ingresarían a dicho registro, detalló que serán “quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, contra el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público”.

“También se va a incluir el tráfico de estupefacientes y, como les dije, el daño a monumentos nacionales, entre otros. Porque todos van a tener que responder por sus hechos. Esto de que no hay responsables se va a terminar”, acotó.

A continuación, sostuvo que “quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas que son fundamentales”.

“Nadie que queme un bus, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar”, añadió.

Finalmente, aseguró que habrá nuevas conducas que “van a estar tipificadas como incivilidades. Y eso va a ser la venta de alcohol y consumo de alcohol en las calles. Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar. Y aquellos que convoquen a esas actividades también van a recibir una sanción”.