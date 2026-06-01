Kast anuncia Plan Retorno para incentivar la salida de migrantes irregulares: “Quienes entraron por la ventana van a tener que abandonar el país”

El presidente José Antonio Kast anunció este lunes la presentación del Plan Retorno, una medida orientada a incentivar la salida de migrantes irregulares que se encuentran en Chile.

El anuncio fue realizado durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, donde el mandatario abordó el control fronterizo como parte de su agenda de seguridad.

“Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país”, afirmó.

Según explicó Kast, el Plan Retorno será presentado “en los próximos días” y buscará tanto incentivar la salida de migrantes irregulares como desincentivar su permanencia en el país.

El jefe de Estado sostuvo que, desde el 11 de marzo, han aumentado las expulsiones y salidas voluntarias, junto con una reducción del ingreso de migrantes irregulares por pasos no habilitados.

En su discurso, también defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden en la frontera norte, además de la implementación de vigilancia y construcción de zanjas en pasos clandestinos.

Kast aseguró que la medida se aplicará “sin perder de vista la dimensión humana” de la migración irregular, al señalar que detrás de este fenómeno existen familias engañadas, niños usados “como pasaporte” y personas explotadas por el crimen organizado transnacional.