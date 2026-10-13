“Ya no fuimos coalición”: Diputada Ossandón aborda la relación entre el oficialismo y el Gobierno

Esta tarde, la diputada Ximena Ossandón (RN) descartó la posibilidad de que los partidos oficialistas sean una coalición de gobierno y aseguró que fue el propio Presidente Kast quien así se los planteó.

En conversación con T13, la parlamentaria se refirió a la posibilidad de que las colectividades de oficialismo constituyan una coalición, a lo que respondió que “estamos siendo dirigidos por el Presidente de la República y él desde el día uno nos dijo que no íbamos a ser coalición y yo me imagino que no es una decisión muy personal de él, a mí me se me ocurre que más de sus asesores”.

Además, apuntó que desde su sector pueden “ser grandes colaboradores del gobierno”, pero aquello no implica que no tengan libertad para hablar de otros temas, como la instalación de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y su rol en la oposición.

La también segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que “ya no fuimos coalición“, pero agregó que “hay muchas personas que son preparadas, que ya gobernaron dos veces en el gobierno de Piñera, que saben tocar la guitarra, que saben afinarla, que probablemente estarían muy dispuestos a entrar a colaborar con el gobierno, pero en una colaboración donde seamos todos iguales”.

Tras ello, concluyó que “nos queda poco y mucho y yo espero que al gobierno le vaya bien y que el Presidente sepa articular las fuerzas que estamos por apoyarlo a él”.

Actualmente, las tiendas políticas que conforman el oficialismo son la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano, quienes han tenido diferencias y disputas durante estos meses de gestión.