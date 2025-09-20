Ya circulan videos en redes: Emiten aviso por trombas marinas en varias regiones del centro y sur del país
Por CNN Chile
20.09.2025 / 16:58
En redes sociales ya circulan registros del fenómeno que estará presente hasta la madrugada de este domingo.
Este sábado, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el borde costero de cinco regiones del centro y sur del país.
Detalles del aviso
Desde el organismo alertaron por el “posible desarrollo de nubes convectivas”, lo que “generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”, debido a un “sistema frontal asociado a baja presión”.
El aviso estará vigente este sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Respecto a las horas de mayor desarrollo, el fenómeno se proyecta para este sábado entre las 12:00 y las 21:00, mientras que el domingo se concentraría en la madrugada, entre las 00:00 y las 06:00.
¿Qué regiones se verán afectadas por las trombas marinas?
Sábado 20 de septiembre:
- Región del Maule (borde costero)
- Región de Ñuble (borde costero)
- Región del Biobío (borde costero)
- Región de La Araucanía (borde costero)
- Región de Los Ríos (borde costero)
Domingo 21 de septiembre:
- Región del Ñuble (borde costero)
- Región del Biobío (borde costero)
Usuarios en redes sociales captan el fenómeno