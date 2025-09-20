Ya circulan videos en redes: Emiten aviso por trombas marinas en varias regiones del centro y sur del país

En redes sociales ya circulan registros del fenómeno que estará presente hasta la madrugada de este domingo.

Este sábado, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el borde costero de cinco regiones del centro y sur del país.

Detalles del aviso

Desde el organismo alertaron por el “posible desarrollo de nubes convectivas”, lo que “generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”, debido a un “sistema frontal asociado a baja presión”.

El aviso estará vigente este sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Respecto a las horas de mayor desarrollo, el fenómeno se proyecta para este sábado entre las 12:00 y las 21:00, mientras que el domingo se concentraría en la madrugada, entre las 00:00 y las 06:00.

¿Qué regiones se verán afectadas por las trombas marinas?

Sábado 20 de septiembre:

Región del Maule (borde costero)

Región de Ñuble (borde costero)

Región del Biobío (borde costero)

Región de La Araucanía (borde costero)

Región de Los Ríos (borde costero)

Domingo 21 de septiembre:

Región del Ñuble (borde costero)

Región del Biobío (borde costero)

Usuarios en redes sociales captan el fenómeno

#SanPedrodelaPaz, sector Los Batros Boca sur, se informa de tromba marina que pasa por el sector dejando dos viviendas afectadas, equipos de emergencias en el lugar. #ECHBiobio #cat8 pic.twitter.com/MmU7dulCdu — #ECHBiobio (@ECHBiobio) September 20, 2025

🌪 Hasta el momento (15.00 hrs) reportan nube embudo en Gran Concepción. Videos desde San Pedro de la Paz y Caleta Lenga en Hualpén. No está confirmado, hasta ahora, que sea tromba marina o tornado. @Servimet_Armada emite aviso por probables trombas entre Maule y Los Ríos. pic.twitter.com/ZQdgtWOHqs — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) September 20, 2025