“¡Y a por muchos más!”: El fraternal saludo del Metro de Madrid a Metro de Santiago por sus 50 años de historia
Por CNN Chile
15.09.2025 / 15:28
"Este viaje apenas comienza", respondió el tren subterráneo chileno.
Este 15 de septiembre, Metro de Santiago cumple medio siglo de funcionamiento.
50 años en que el tren subterráneo se ha convertido en parte esencial del transporte público capitalino, conectando comunas y también personas. Además, ha ido creciendo y sumando nuevos proyectos, como las líneas 7 y 9.
En el marco de sus cinco décadas, otro gigante del transporte público le envió un fraternal saludo.
“¡Felicidades! ¡Y a por muchos más!”, escribieron desde el Metro de Madrid.
“¡Muchísimas gracias! Este viaje apenas comienza”, respondió el metro chileno.
Como celebración de sus 50 años de historia, la empresa ha organizado una serie de actividades.
Desde hace un tiempo, por ejemplo, ha presentado “Música de Estación”, con mini shows gratuitos de diferentes artistas nacionales, como Javiera Mena, Nicole y Lucybell.
Y este lunes se suman los Hermanos Ilabaca, conocidos también por su trabajo en 31 Minutos, Chancho en Piedra y Pillanes. Pablo y Felipe estarán a partir de las 17:00 horas en la estación Quinta Normal de Línea 5.