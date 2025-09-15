Hermanos Ilabaca harán presentación gratis en el Metro de Santiago: Cuándo y a qué hora verlos

Metro invitó a la población a disfrutar de un "pequeño concierto en vivo rumbo sus hogares".

En el día del aniversario de sus 50 años de historia, Metro de Santiago anunció la presentación de los Hermanos Ilabaca.

Pablo y Felipe Ilabaca llegarán a llenar de energía y música la estación Quinta Normal de la Línea 5.

La empresa invitó a la población a disfrutar de esta presentación gratuita será a partir de las 17:00 horas de este lunes 15 de septiembre.

El ciclo “Música de Estación” reunió a destacados artistas de la escena nacional, como Javiera Mena, Nicole y Lucybell. Ahora se suman los Hermanos Ilabaca, conocidos también por su trabajo en 31 Minutos, Chancho en Piedra y Pillanes.

“Metro de Santiago, a través de MetroArte busca acercar la música a las personas y convertir las estaciones en puntos de encuentro cultural. Con artistas de gran renombre, este año se han realizado presentaciones que entregan a miles de pasajeros la experiencia única de escuchar a sus artistas en un pequeño concierto en vivo rumbo sus hogares“, indicó la empresa.

“Con este concierto, Metro reafirma su compromiso con la comunidad, celebrando sus cinco décadas de historia con experiencias que conectan, emocionan y transforman los viajes cotidianos”, añadieron.