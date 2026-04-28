World Copper Conference: Estancamiento productivo y competencia de Perú marcan los desafíos del cobre en Chile

Llamado el “oro rojo“, el sueldo de Chile. Históricamente con un peso equivalente a entre el 10% y el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el cobre es y seguirá siendo un elemento vital en nuestra economía. Es por esto que encuentros como la World Copper Conference son clave en momentos de incertidumbre.

Al respecto, el analista de oferta de cobre de CRU Group (Commodities Research Unit), Nicolás Muñoz, señaló que existe una “incertidumbre en general de manera potencial. Por lo tanto, todos se están preguntando de qué es lo que va a pasar y cómo va a haber un reordenamiento de las piezas del mercado”.

La guerra y otros factores influyen, pero además se suma un mercado del cobre con nuevos competidores. El analista de activos mineros de la misma entidad, Nicolás Rojas, destacó que “el hecho de que Perú esté realzándose de nuevo, por ejemplo con el proyecto de Tía María que va a estar ya en funcionamiento el próximo año, ayuda a ver que Chile necesita ponerse las pilas, necesita activarse de nuevo y volver a números mucho más de lo que actualmente tiene”.

En realidad, la producción en general en Chile ha estado estancada los últimos años. Muñoz explicó que esto “responde a factores geológicos, factores de cumplimiento de desafíos de los proyectos en general de la industria que tenían la función de reemplazar producción, pero que se han ido atrasando o que han tenido algunas complejidades técnicas”.

Existe un desafío de reactivación frente a un déficit en producción que se arrastra hace años, pero para los expertos no es el único reto. “El gran desafío hoy en día en la industria es captar capital para poder desarrollar proyectos bastante caros. Los proyectos en Chile son, en términos de intensidad de capital, los más altos de la región“, añadió el analista de oferta.

Por otro lado, la falta de diversificación también juega en contra. Rojas advirtió que “algo que nos afecta mucho a la economía chilena y a la minería chilena es el no tener subproductos. A diferencia de otros países, como Rusia, Indonesia o Australia, Chile no produce otros metales además de cobre, o los produce en muy baja cantidad”.

Finalmente, el desarrollo debe ir de la mano con la sustentabilidad, donde la reducción de emisiones y el uso responsable de los recursos es parte fundamental. Actualmente, el país lidera con las emisiones más bajas de tipo 2, con operaciones que utilizan energía 100% renovable.

Sin embargo, el analista de activos mineros enfatizó que la tarea pendiente está en las emisiones de tipo 1: “Los camiones mineros, que son los que mayor diésel consumen, aún falta tener esa reducción o ese traspaso a que sean energía eléctrica”. Es el estado de la producción y del mercado del cobre que, con cada cifra positiva o negativa, afecta directamente el rumbo de la economía nacional.