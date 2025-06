Winter responde a Landerretche y dice que él prefiere un “progresismo débil” porque “no le parece tan grave que gane la derecha”

El precandidato del FA respondió a las críticas emitidas por Óscar Landerretche sobre la madurez política de su partido. En ese contexto, señaló que el economista se imagina un progresismo débil porque "busca excluirnos a nosotros".

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió a los dichos del economista Óscar Landerretche, quien se integró recientemente al equipo programático de la campaña presidencial de Carolina Tohá.

A través de su cuenta de X, Martínez respondió a las críticas de Landerretche, quien expresó dudas sobre la madurez política del FA.

“Carolina, ¿con estas personas en tu comando vamos a construir unidad? El silencio otorga, y me parece que es hora de aclarar este tipo de declaraciones de tu equipo”, sostuvo.

En esa línea, subrayó: “Desde el FA seguiremos defendiendo las primarias con respeto y compromiso por el resultado. Con nostalgia noventera no vamos a ganarle a la derecha”.

Por su parte, el precandidato del FA, Gonzalo Winter, planteó que lo relevante de las declaraciones del comando de Tohá es que se conoce la postura de Landerretche: “Nos dice cómo se imagina el progresismo.”

“Y se lo imagina pequeño y, por lo tanto, débil. ¿Por qué? Porque se lo imagina excluyéndonos a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Cuando el FA llegó a la presidencia de la República, lo primero que hace es invitar a gobernar al Socialismo Democrático para tener una alianza amplia”, complementó.

Sin embargo, reflexionó: “¿Qué es lo primero que dice Landerretche cuando se integra al comando de Tohá? Que quiere un progresismo sin la izquierda, sin los otros miembros del pacto. ¿Por qué? Porque quiere un progresismo pequeñito, débil, compacto. ¿Y cuál es el problema de eso? Que un progresismo débil no le va a ganar a la derecha. ¿Y por qué él está dispuesto a un progresismo débil que no le gana a la derecha? Porque, en el fondo, no le parece tan grave que gane la derecha.”