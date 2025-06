“Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno”: Landerretche desafía al FA y pone en duda cambio de Boric

El economista dijo no estar convencido del giro socialdemócrata del Presidente y puso en entredicho el compromiso democrático del Frente Amplio ante un eventual gobierno de derecha.

El economista Óscar Landerretche volvió a tensionar al pacto Unidad por Chile al cuestionar el supuesto cambio ideológico del Presidente Gabriel Boric y expresar dudas sobre la madurez política del Frente Amplio. Sus palabras no solo apuntaron al mandatario, sino también al comportamiento de su sector en caso de perder el poder.

Landerretche, quien recientemente se integró al equipo programático de la campaña presidencial de Carolina Tohá —exministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric—, apuntó con dureza al Frente Amplio, el mismo sector que apoyó al mandatario. En sus palabras, dejó en entredicho tanto la madurez política de ese bloque como la autenticidad del supuesto giro socialdemócrata del Presidente.

“Cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por dos se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver. Pago por ver”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

Consultado sobre qué le permitiría creer en un cambio genuino, fue directo: “Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo.

¿Se te fija? Y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que no va a ocurrir? No, no estoy convencido”.

Una semana polémica para Landerretche

Las declaraciones de Landerretche se suman a una polémica previa, luego de que condicionara su respaldo al pacto en caso de que su candidata, Carolina Tohá, pierda las primarias presidenciales del 29 de junio. “No doy cheques en blanco”, dijo entonces.

Esto motivó una dura respuesta de Jeannette Jara, abanderada del Partido Comunista, quien comparó su actitud con la del personaje Quico de El Chavo del 8. “Esto sería como cuando Quico jugaba a la pelota, le metían un gol y se llevaba la pelota para la casa”, ironizó.

Jara enfatizó que las primarias “son pactos de honor” y que el compromiso con la unidad implica estar “por si se gana o por si se pierde”. A pesar del cruce, reiteró que respaldará a cualquier ganador del bloque: “Si gana alguien de la centroizquierda o de la izquierda, lo vamos a apoyar. Ese es nuestro compromiso”.

Las declaraciones de Landerretche reabren una grieta en la convivencia del bloque opositor, justo cuando quedan pocas semanas para una primaria que podría definir el liderazgo presidencial de la centroizquierda.