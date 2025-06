Winter reconoce descuido tras incluir a Tombolini en su franja: “No me di cuenta que era él”

El candidato del Frente Amplio atribuyó la inclusión del militante radical a una decisión audiovisual sin intencionalidad política. El aludido fue absuelto en el caso Coimas, pero su presencia junto a Pinochet en la franja generó una fuerte reacción desde el Partido Radical.

Una imagen de archivo de 25 años —emitida tres veces en televisión— terminó generando un inesperado roce entre el Frente Amplio y el Partido Radical.

El motivo: la presencia de Patricio Tombolini en la franja electoral del candidato presidencial Gonzalo Winter, en un montaje que también incluye a Augusto Pinochet.

La aparición del exsubsecretario de Transportes durante el gobierno de Ricardo Lagos, absuelto por la Corte Suprema tras haber sido condenado por cohecho en el caso Coimas, generó un fuerte malestar en la tienda radical e incluso el anuncio de una querella por parte del propio Tombolini.

Winter optó por tomar distancia. “No me di cuenta que era él”, declaró, asegurando que la pieza no buscó responsabilizarlo. “La franja no le hace una acusación concreta. Muestra imágenes de prensa de una época”, sostuvo.

El diputado aclaró además que “no hubo una decisión política de incluirlo” y afirmó que su directiva ya está en conversaciones con el Partido Radical. “Le reconozco su condición de inocente”, agregó, insistiendo en que no tiene ningún conflicto personal con él.