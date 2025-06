“Maldad”, “estupidez” y “muy sorprendido”: La molestia del Socialismo Democrático con la franja de Gonzalo Winter

El problema vino en las imágenes de fondo que utilizó en medio de esos relatos, ya que pusieron al exsubsecretario y militante radical, Patricio Tombolini y al también exsubsecretario Jorge Correa Sutil.

Nada de bien cayó en el Socialismo Democrático la franja del precandidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

En un minuto de su propaganda televisiva, el también diputado hizo alusión a que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

Pero el problema vino en las imágenes de fondo que utilizó en medio de esos relatos, ya que pusieron al exsubsecretario y militante radical, Patricio Tombolini y al también exsubsecretario Jorge Correa Sutil.

“Me dio mucha rabia, porque llevo muchos años haciendo que en el país prevalezca el fallo de inocencia categórico que dictó la Corte Suprema”, afirmó Tombolini a La Tercera.

Y añadió: “Hay maldad, hay aprovechamiento, porque vincular mi imagen, de una persona que ha sido claramente declarada inocente, en un espacio junto a Pinochet, es enlodarse fuertemente a mí, a mi familia. Es gravísimo lo que hizo”. Por lo que anunció que están estudiando presentar una querella por su aparición en la franja.

En tanto, el abogado Sutil afirmó, al citado medio, que “no sé qué propósito tiene ponerme entre esas figuras. Estoy muy sorprendido, no sé qué hago incluido en ese listado. Me gustaría saberlo. Pero por ahora solo puedo decir que estoy asombrado”.

“Yo pensé que el Frente Amplio había abandonado el pretencioso discurso de clasificar a la gente entre los buenos y los malos, y situarse ellos en el primer grupo”, cerró.