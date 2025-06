“Antifrentamplismo también hay”: Winter critica moderación de Tohá, pero defiende que existan diferencias en el oficialismo

El candidato del Frente Amplio reivindicó el derecho a disentir dentro del bloque progresista, sin que ello implique ataques, y sostuvo que el progresismo no puede liderarse con ambigüedades frente a temas clave como Venezuela.

En medio del debate por las primarias del bloque oficialista, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se sumó al cruce surgido tras las declaraciones de Carolina Tohá sobre el Partido Comunista.

¿Qué dijo Tohá sobre el PC?

Durante una actividad de campaña en el barrio Franklin, en Santiago, la exministra del Interior enfrentó públicamente los cuestionamientos de figuras del PC y parte del Partido Socialista, luego de que en una entrevista con Mega afirmara que no está de acuerdo con que el Partido Comunista encabece el gobierno.

“No soy partidaria de que el PC gobierne el país y por eso me estoy presentando en esta Primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”, aseguró.

“Anti-frenteamplismo también hay”

En ese contexto, Winter afirmó, a través de redes sociales, que la democracia cobra valor solo cuando cumple con mejorar la vida de las personas: “Algunos creen que el país cambió demasiado, otros proponen modelos que ya no funcionan”.

“Yo creo que la democracia solo recupera sentido si entrega resultados. Por eso propongo un Estado que haga crecer la economía, pero también reparta con justicia”, añadió.

Fiel a ese principio, el diputado criticó lo que percibe como una moderación excesiva en el discurso de Tohá: “El mundo que representa Carolina Tohá es un mundo que muchas veces piensa que fuimos muy lejos con los cambios y que hay que quedarse a la mitad de camino. Pero cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es anti-nada, eso no significa que no tengamos discrepancias”.

El aspirante del FA identificó dos ejes principales de divergencia con la precandidata comunista Jeannette Jara: el modelo económico y la posición sobre Venezuela.

En relación con esto último, Winter calificó como indispensable una postura clara del progresismo: “Lo que no es opinable, por ejemplo, es quién ganó las elecciones. El partido de Jara tiene una posición que es ambigua en este tema, que sinceramente no comprendo bien”.

Precisamente en este punto, Winter detalló las tensiones con los partidos de izquierda: “El Partido Comunista ha sido un aporte extraordinario al Gobierno, pero si un partido ambiguo respecto de quién ganó una elección en el continente toma el liderazgo del bloque, entonces nos meteremos en un problema”.

Lejos de calificar su postura como confrontacional, Winter puntualizó defendiendo el derecho a disentir: “Antifrentamplismo también hay, sí es durísimo, pero no por manifestar nuestras diferencias significa que estemos peleando”.