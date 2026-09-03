White tras plan para asesinarlo: “Cruzamos una línea roja histórica como país (…). Si me voy por miedo, los narcos ganan”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), reveló que evaluó renunciar a su cargo después de conocer la existencia de un presunto plan para asesinarlo antes de Fiestas Patrias, pero aseguró que finalmente decidió continuar al frente del municipio.

“Mentiría si dijera que no lo pensé en esos primeros momentos de angustia”, reconoció el jefe comunal en una entrevista publicada este jueves por The Clinic.

White afirmó que el impacto más fuerte llegó después de conversar con su familia, que le planteó la posibilidad de dejar el cargo ante el riesgo que enfrentaba.

“En esos momentos, la verdad es que pensé en renunciar, creo que es natural pensarlo, somos seres humanos, amamos a nuestra familia, amamos la vida, pero siento que si me voy por miedo, los narcos ganan”, sostuvo.

El alcalde aseguró que ya recuperó fuerzas y descartó modificar la estrategia de seguridad impulsada por el municipio.

“No voy a renunciar ni a cambiar nuestra estrategia frontal. Si damos un paso atrás ahora, le entregamos San Bernardo en bandeja al crimen organizado, y mis vecinos no merecen ese abandono”, afirmó al medio citado.

“Alcalde, hay un plan en curso para matarlo”

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmó esta semana que mantiene una investigación reservada por amenazas que involucrarían un posible riesgo para la seguridad del alcalde.

La indagatoria surgió a partir de antecedentes obtenidos durante las diligencias para ubicar a Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, quien permanecía prófugo después de escapar de la cárcel en febrero y fue recapturado esta semana.

Según reveló Radio Bío Bío, escuchas telefónicas realizadas por la PDI y Fiscalía Occidente permitieron detectar conversaciones que apuntaban a un presunto plan para asesinar a White antes del 18 de septiembre.

El alcalde relató que fue la propia Fiscalía la que le comunicó directamente la amenaza.

“Que el Estado te cite formalmente a una reunión para decirte, de frente, ‘alcalde, hay un plan en curso para matarlo’, es muy duro”, señaló.

White afirmó que inicialmente no dimensionó el alcance de la información, debido a que previamente había recibido otras amenazas vinculadas a su gestión.

“La reflexión más profunda vino después con mi familia. Ahí caí en la cuenta del peligro al que los estaba exponiendo a ellos. Y ahí sí me sentí colapsado”, relató.

Tras conocer los antecedentes, el jefe comunal sufrió una descompensación y fue evaluado en un centro asistencial. Posteriormente fue dado de alta y su esquema de protección policial fue reforzado.

“Cruzamos una línea roja histórica”

White sostuvo que la existencia de un presunto plan para atacar a una autoridad comunal representa, a su juicio, un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en Chile.

“Significa que cruzamos una línea roja histórica como país. Esta ya no es una amenaza personal contra mí, es un desafío directo a la democracia y al Estado de Derecho”, aseguró.

El alcalde señaló que previamente había recibido cartas anónimas y amenazas a través de redes sociales, particularmente después de intervenciones contra el comercio ambulante y el retiro de murales vinculados a barras bravas.

Sin embargo, afirmó que el actual episodio tendría una dimensión distinta.

“Esto escaló a otro nivel, es un plan concreto de un delincuente”, planteó.

La Fiscalía, en tanto, ha evitado entregar detalles sobre las diligencias debido al carácter reservado de la investigación. El Ministerio Público informó que las medidas de seguridad fueron reforzadas en coordinación con las policías.

Crítica al rol del Estado

White vinculó las amenazas con las intervenciones municipales destinadas a recuperar espacios públicos en sectores donde existen organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Antecedentes de la investigación conocidos por Radio Bío Bío apuntan específicamente a las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban, donde existirían disputas por el control territorial.

“Cuando los alcaldes y alcaldesas, cuando el Estado empieza a recuperar espacios públicos, a desarticular sus redes de influencia y a disputarles el territorio centímetro a centímetro, tocamos su poder operativo”, afirmó White.

El jefe comunal también cuestionó la capacidad con la que cuentan actualmente los municipios para enfrentar organizaciones criminales.

“Los municipios somos la primera línea, pero enfrentamos a grupos altamente organizados con atribuciones y presupuestos insuficientes”, sostuvo.

Entre las medidas que planteó mencionó una mayor dotación policial, mejores herramientas de inteligencia, mayor facilidad para levantar el secreto bancario y una participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad.

“Como Estado fuimos ingenuos mientras estas bandas echaban raíces, adquirían armamento de alto calibre y se tomaban las poblaciones. Hoy estamos reaccionando frente a un fenómeno que mutó”, afirmó.

Pese a las amenazas y al refuerzo de su escolta, White aseguró que continuará con las intervenciones municipales contra organizaciones criminales.

“Significa no cederles ni un metro cuadrado de nuestra comuna. Concretamente es seguir borrando sus murales, clausurando sus negocios ilegales y devolviéndole las plazas a los niños de San Bernardo”, concluyó.