Viera-Gallo cuestiona que Kast recalque soberanía sobre el Estrecho de Magallanes: “¿Por qué hay que decirlo cada dos minutos?”

El exembajador de Chile en Argentina José Antonio Viera-Gallo cuestionó el tono utilizado por el Presidente José Antonio Kast en medio de la controversia con el país vecino por el Estrecho de Magallanes y llamó a evitar una escalada innecesaria.

En entrevista con CNN Chile Radio, Viera-Gallo sostuvo que la soberanía chilena sobre el Estrecho no está en discusión y que las propias autoridades argentinas han reconocido esa situación.

Consultado por la frase de Kast de que “el Estrecho es y será siempre chileno”, respondió: “Pero qué duda cabe. ¿Por qué hay que decirlo cada dos minutos?”.

“Cuando se recibe al jefe de Estado de un país amigo, que ha reconocido que el Estrecho es chileno, ¿para qué se insiste? No entiendo”, agregó.

Cuestiona presión sobre Argentina por decreto 457

Viera-Gallo también puso reparos a los llamados para que el Gobierno argentino fije un plazo concreto para reemplazar el decreto 457 de 2021, que contiene una referencia al control conjunto del Estrecho de Magallanes.

Según explicó, las autoridades argentinas trabajan en una nueva directiva de política de defensa que debería reemplazar ese documento y en la que, de acuerdo con lo que han señalado desde Buenos Aires, no se mantendría esa formulación.

“No se puede a un país extranjero, con el cual además se tienen lazos estrechos de amistad, andar fijando plazos. Es una decisión autónoma del Gobierno argentino”, sostuvo.

El exembajador planteó que Chile debe mantener una defensa firme de sus intereses estratégicos y de su soberanía, pero al mismo tiempo preservar una relación de cooperación con Argentina.

“No sé si es para dar gusto a barras bravas”

Viera-Gallo también criticó el tono que ha adquirido el debate en algunos sectores políticos y sostuvo que observa un “nacionalismo muy estrecho” en parte de la derecha chilena.

“No sé si es para dar gusto a barras bravas”, afirmó al referirse a la reiteración pública de mensajes sobre soberanía.

En la misma línea, cuestionó una carta difundida por excomandantes y exalmirantes de la Armada a propósito de la controversia.

“No le veo sentido patriótico. Ninguno. Le veo más bien como un fuego de artificio”, señaló.